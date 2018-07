Zeggen we rimpels binnenkort echt vaarwel? Wetenschap vindt manier om verouderingsproces terug te draaien

Binnenkort heb je misschien geen filters meer nodig om er een paar jaar jonger uit te zien. Onderzoekers aan de universiteit van Alabama hebben een manier gevonden om het verouderingsproces om te keren. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad ‘Cell Death & Disease’.

Een team wetenschappers is erin geslaagd om de genmutatie die veroudering veroorzaakt drastisch om te keren bij muizen. Het gevolg: de beestjes kregen een minder gerimpelde huid en verloren minder haar. Hoe dat kan? Zo’n 90 procent van de chemische energie die cellen gebruiken om te overleven, wordt gecreëerd door mitochondriën. Die bundelen belangrijke energiebronnen, die veel reacties in de cel teweegbrengen. Mitochondriale disfunctie is dan weer onlosmakelijk verbonden met veroudering bij mensen.

Gladde huid, meer haar

Toen de vorsers de mitochondriale functie bij de muizen gedurende een periode van vier tot acht weken verstoorde met behulp van een antibioticum, begonnen ze haar te verliezen en kregen ze rimpels. Maar het omgekeerde bleek ook waar. Toen ze de genmutatie uitschakelden en de normale mitochondriale functie werd hersteld, kregen de muizen weer een gladdere huid en weer meer haar.

Bij mensen

“Voor zover wij weten, is deze waarneming ongekend”, zegt een van de hoofdonderzoekers Keshav Singh. “Onze bevindingen suggereren dat mechanismen aan de basis van het mitochondria-tot-celkern proces belangrijk zijn om huid en haar te herstellen”. Of we nu ook als mens voordelen zullen halen uit dit baanbrekende onderzoek, valt af te wachten. Experimenten met dieren leiden niet gegarandeerd tot dezelfde effecten bij de mensen. De onderzoekers vinden alvast wel dat hun studie een begin kan zijn om dit verder te exploreren.