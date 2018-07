De ziel van de Kempen in het koele Emile Van Dorenmuseum

Genk - Nog tot 2 september loopt in het Emile Van Dorenmuseum (achter het woonzorgcentrum Toermalien) een tentoonstelling van en over kunstschilder Charles Wellens uit Lummen, een van de grondleggers van het Openluchtmuseum van Bokrijk. Het leuke aan dit museum is dat het er ook tijdens een hittegolf heerlijk koel is. Het is elke zondag open van 14 tot 18 uur, of op afspraak.

Charles Wellens (1889-1958) was de zoon van een Lummense bierbrouwer en werd al heel jong gegrepen door de schildersmicrobe. Hij was sterk onder de indruk van de schoonheid van landschappen en hoeves in de Kempen. Hij wilde de ziel daarvan aan zijn tijdgenoten openbaren, maar ook in haar meest primitieve en ongerepte staat voor het nageslacht bewaren.

Genks erfgoedcoördinator Kristof Reulens bouwde rond de figuur van Wellens en een aantal van zijn mooiste werken - met een kenmerkende spateltechniek - een tentoonstelling uit in het Genkse Emile Van Dorenmuseum. Wellens heeft immers een nauwe band met Genk, want hij was een van de grondleggers van het openluchtmuseum van Bokrijk waarin sinds 1953 de Wellenshoeve pronkt. Het openluchtmuseum zou precies zestig jaar geleden - in 1958 - geopend worden door prins Albert, de latere koning van België en Charles Wellens kreeg er de titel van ereconservator.

Elke tweede zondag van de maand - dus ook op 12 augustus - is er om 15 uur een (gratis) rondleiding in het Emile Van Dorenmuseum waarbij leven en werk van Wellens toegelicht worden. En wie van Wellens niet genoeg kan krijgen, kan dagelijks terecht in de Lieteberg in Zutendaal, waar zijn gigantisch 'Panoram der Kempen' een ereplaats heeft