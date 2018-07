Heuglijk nieuws: kleine okapi geboren in Beekse Bergen, mama en baby stellen het goed

Voor het eerst is er een okapi geboren in dierenpark Beekse Bergen. Het safaripark meldde donderdag dat moeder Abeni na vijftien maanden zwangerschap is bevallen van dochter Zaïre.

Het duurt nog even voordat Zaïre naar buiten gaat. Bezoekers van Beekse Bergen kunnen wel alvast via een beeldscherm in het binnenverblijf een kijkje nemen in de kraamstal.

Okapi’s komen in de natuur alleen voor in het oerwoud van het noorden van Congo. De dieren worden bedreigd in hun voortbestaan door stroperij en het verdwijnen van hun leefgebied. In dierenparken in Europa zitten in totaal 72 okapi’s.

Okapi’s worden ook wel bosgiraffes genoemd. Net als giraffen hebben okapi’s een lange nek en staan ze hoog op hun poten.