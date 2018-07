Hoe schattig: Beyoncé toont eindelijk nog eens haar tweeling

De Amerikaanse superster Beyoné (36) heeft nog eens haar tweeling, Sir en Rumi, getoond. Dat is bijzonder, want ze doet haar uiterste best om de kinderen van dertien maanden oud uit de publiekelijke aandacht te houden.

De ‘Apes**t”-zangeres is momenteel op vakantie in Europa. Tijdens de trip worden veel kiekjes gemaakt en sommige deelt ze op haar website. De meest bijzondere foto verscheen woensdag online. Daarop staat een lachende Beyoncé samen met haar tweeling. Dochtertje Rumi lacht ook, terwijl zoontje Sir een beetje er een beetje verveeld lijkt bij te zitten.

En er is meer voor de fans. Op een ander beeld zien we Jay Z op het zonovergoten dek van hun jacht staan. Met zijn rechterhand houdt hij zijn jongste dochter vast. Ook Blue Ivy (6) werd gefotografeerd met haar mama: de twee droegen op het moment een gelijkaardige roze jurk.

Hoewel Beyoncé zelden zelf haar tweeling aan de wereld toont, heeft oma Tina Knowles vorige maand nog een glimp van de twee kinderen getoond op Instagram. Persfotografen konden het afgelopen jaar ook verschillende beelden maken. Queen B stelde haar kindjes officieel voor in juli 2017, toen ze een maand oud waren. De kleurrijke foto was in dezelfde stijl die ze creëerde om haar zwangerschap aan te kondigen.