Deze programma’s mag u niet missen op 26 juli

Vanavond start op Canvas de zesdelige reeks ‘Over de rug van de Andes’, zodat u Latijns-Amerika vanuit uw zetel kan ontdekken. Wie het eerder heeft voor Noord-Amerika kan kiezen uit twee films die zich afspelen in een typische Amerikaanse high school: ‘10 Things I Hate About You’ en ‘The Perks of Being a Wallflower’.

1) ‘10 Things I Hate About You’: Shakespeare in de jaren 90

Vanavond wat Shakespeare, maar dan in een moderner jasje. De charmante tienerkomedie ‘10 Things I Hate About You’ is gebaseerd op Shakespeares ...