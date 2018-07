Ondanks pijnlijk zitvlak en vele schaafwonden verschijnt Peter Sagan ook vandaag aan de start

Peter Sagan verschijnt ondanks een pijnlijk zitvlak en enkele vervelend schaafwonden na zijn zware val gisteren ook vandaag aan de start van de 18e etappe in de Tour de France. Dat meldt zijn ploeg Bora-Hansgrohe. De Slovaakse wereldkampioen is nu al mathematisch zeker van de groene trui, hij moet enkel nog Parijs halen. “Het doet pijn, maar hij zou niet de wereldkampioen zijn als hij de uitdaging niet aangaat”, klinkt het.

Peter Sagan liep geen breuken op bij zijn valpartij in de 17de etappe van de Tour de France. Dat bleek uit het eerste onderzoek in de medische post vlakbij de finish. Het was echter afwachten of hij in de Tour zou blijven - zijn team BORA-hansgrohe hield het gisteren op 50/50 - door enkele vervelende blessures.

Maar vanochtend kwam het verlossende nieuws: “Het doet pijn, maar hij zou niet de wereldkampioen zijn als hij de uitdaging niet aangaat. Peter Sagan verschijnt ook vandaag nog aan de start van de 18e etappe!”

#TDF2018

it hurts, but he wouldn’t be the @UCI_cycling World Champion if didn’t take on the challenge. @petosagan will be at the start line today at stage 18 @LeTour #BORAhansgrohe pic.twitter.com/ETQZmsyIaA — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) 26 juli 2018

Ondanks al die zorgen blijft hij ook zichzelf. We schreven het enkele dagen geleden al: de wereldkampioen maakt ondanks alle hectiek in de Tour elke dag tijd voor jonge fans. En zelfs gisteren, na een zware val en de nodige verplichtingen bleef de Slovaak zijn joviale zelve. En op dat uithangbord zijn ze bij Bora-Hansgrohe uiteraard erg trots: “Een echte kampioen.”

#TDF2018

a real champion, not just because of all his wins, but because of his character and attitude. even after a heavy crash @LeTour @petosagan tkes some time for fans. #proud #BORAhansgrohe pic.twitter.com/Ztx9zQyYo0 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) 25 juli 2018

Sagan kwam ten val in de afdaling van de tweede klim van de dag, de Val Louron-Azet, en klaagde over veel pijn onderweg en na de finish. Zijn zitvlak staat bont en blauw en ook zijn rechterbeen is stevig ingepakt. Hij liet zich daarom onderzoeken in de medische post waar geen breuken werden vastgesteld. Ondanks de pijn toonde hij zich diezelfde avond al optimistisch.

“Ik heb veel schaafwonden en mijn zitvlak (“the ass, hehe”) doet pijn, vooral de spieren zijn er stevig geraakt. Ik hoop dat ik over één of twee dagen geen pijn meer heb. Ik denk niet aan opgeven, het zou te gemakkelijk zijn om naar huis te gaan, zo kort bij Parijs.”

