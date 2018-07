Witte Huis ligt onder vuur voor weren van CNN-journalist: “Haar vragen waren niet ongepast”

Het Witte Huis heeft woensdag een journaliste van CNN geweigerd op de gezamenlijke persconferentie van president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Dat gebeurde omdat ze kort daarvoor in het Oval Office een aantal kritische vragen had gesteld aan Trump.

Kaitlan Collins stelde tijdens het fotomoment met Trump en Juncker in het Oval Office aan de Amerikaanse president enkele vragen over zijn voormalige persoonlijke advocaat, Michael Cohen, nadat geluidsopnames van een gesprek tussen de twee mannen waren gelekt over het betalen van de voormalige playmate Karen McDougal. Daarnaast wilde ze ook meer te weten komen over de omstreden top met Russisch president Vladimir Poetin in Helsinki. Geen van haar vragen werd beantwoord.

Daarna werd de journaliste benaderd door Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders en communicatiedirecteur Bill Shine. Ze vonden haar vragen “ongepast” en vertelden haar dat ze de gezamenlijke persconferentie van Trump en Juncker in de tuin van de Amerikaanse ambtswoning niet mocht bijwonen. Daar maakten beide leiders hun akkoord bekend om de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie te beëindigen.

Sarah Sanders statement on White House decision to ban a reporter who asked questions. pic.twitter.com/w3b9FCIvIo — WHCA (@whca) 25 juli 2018

Meteen kwam uit verschillende hoeken kritiek op de beslissing om Collins te weren. Zo kwamen er mededelingen waarin de beslissing veroordeeld werd van onder meer CNN en de White House Correspondents’ Association.

.?@CNN? statement on TV pool correspondent being denied access so ?@realDonaldTrump? event pic.twitter.com/dfbgezRRG5 — John Roberts (@johnrobertsFox) 25 juli 2018

Opmerkelijk is dat ook de conservatieve zender Fox News haar bezorgdheid uitte. “We zijn erg solidair met CNN wat betreft het recht van volledige toegang voor onze journalisten als deel van de vrije en ongebonden pers.”