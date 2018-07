Het blijft snikheet met pieken tot zelfs 38 graden

Het einde van de hittegolf is nog niet in zicht volgens Frank Deboosere, en vandaag zullen we hem in volle glorie over ons heen krijgen. In het centrum van het land worden temperaturen tot 36 graden verwacht met uitschieters tot 38 graden.

Het is donderdag overwegend zonnig. Er ontwikkelen zich wel stapelwolken die in de loop van de namiddag kunnen uitgroeien tot lokale onweersbuien, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Tijdens de eventuele buien kan er wel flink wat neerslag in korte tijd vallen. Het wordt zeer warm met maxima van 30 graden aan de kust en 35 of 36 graden in het centrum van België. Weerman David Dehenauw spreekt zelfs van uitschieters tot 38 graden. Aan zee zorgt een zeebries in de namiddag voor wat verkoeling, zo meldt het KMI.

Donderdagavond en in het begin van de nacht is er nog kans op lokale onweersbuien. Later wordt het overal droog en stilaan lichtbewolkt. Het is bijzonder zacht met minima van 16 graden in de Hoge Venen tot 22 of 23 graden in de grote steden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten.

Vrijdag is het eerst zonnig. In de loop van de namiddag kunnen sommige stapelwolken mogelijk uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het is nog altijd drukkend warm met maxima van 29 graden op de Ardense hoogten tot 36 graden of wat meer in de Kempen. Vrijdagnacht trekt een koufront zeer geleidelijk het land in en neemt de kans op regen- en onweersbuien toe.

Zaterdag worden tijdelijk veel bewolking en regen- of onweersbuien verwacht. In de namiddag komen er opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 23 en 27 graden.

Zondag wordt het opnieuw droog met opklaringen. De maxima klimmen lokaal tot 27 of 28 graden. Van maandag tot woensdag blijft het vaak droog met brede opklaringen, maar soms is er ook kans op enkele lokale buien. De maxima liggen dan tussen 25 en 30 graden.

(belga)