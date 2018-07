Michelin bekijkt mogelijke terugkeer naar de F1

Michelin is momenteel bandenleverancier in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1 Foto: Michelin

De F1 heeft een tender uitgeschreven voor de rol van bandenleverancier in de periode 2020-2023. Uiteraard is Pirelli opnieuw kandidaat, al bekijkt ook Michelin of het zich eventueel kandidaat stelt, zo heeft de Franse bandenfabrikant laten weten tegenover 'Motorsport-Total.com'.

Pirelli is sinds 2011 de officiële bandenleverancier van de Formule 1. De Italianen hebben momenteel tot eind 2019 een contract met de Formule 1 en lijken ook een grote kans te maken om het nieuwe contract voor de periode 2020-2023 in de wacht te slepen.

Michelin, dat bij de vorige tender ook al interesse toonde, gaat echter bekijken of het zich kandidaat stelt voor de rol van F1-bandenleverancier vanaf 2020. De Franse bandenfabrikant heeft steeds gezegd dat het voorstander is van laagprofielbanden en er moet ook een technologische uitdaging zijn.

Mogelijk nadeel voor een eventuele nieuwe bandenleverancier is dat er in 2020 nog met 13-inch banden zou gereden worden, terwijl er vanaf 2018 voor 18-inch banden zou geopteerd worden. Dit betekent concreet dat een nieuwe bandenleverancier speciaal voor het seizoen 2020 een aparte 13-inch bandenreeks moet ontwikkelen en dat voor slechts één seizoen.

"We kunnen uiteraard een 13-inch band maken maar het liesft zouden we dat niet doen, het maakt alles nodeloos gecompliceerd en dat is onze bedoeling niet," aldus een woordvoerder van Michelin.

"We bekijken uiteraard of we ons kandidaat stellen. Het gaat daarbij niet alleen om de show maar ook over de eventuele technologische uitdagingen."

"Nog voor eind augustus zullen we beslissen of we ons kandidaat zullen stellen of niet," besloot de woordvoerder.

