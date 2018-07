Pompeo: “Noord-Korea blijft splijtbare materialen produceren”

De minister van de Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Mike Pompeo, heeft woensdag verklaard dat Noord-Korea nucleair materiaal blijft produceren. Zes weken geleden vond een top plaats tussen Donald Trump en Kim Jong-un.

“Ja, ze blijven splijtbare materialen produceren”, zei de buitenlandminister tijdens een hoorzitting van het Congres. De Amerikaanse president zei vorige maand, na zijn ontmoeting in Singapore met de Noord-Koreaanse leider, dat de dreiging van een nucleaire oorlog is afgewend.

Maar sinds die datum kreeg de regering van de VS kritiek vanwege het gebrek aan zichtbare vooruitgang. Pompeo, die in de commissie Buitenlandse Zaken vragen kreeg over de kwestie, zei dat er “vooruitgang” geboekt is. Volgens hem is Trump “optimistisch over de kansen op een denuclearisering van Noord-Korea”.

“Niet laten aanslepen”

Hij verwittigde wel dat de VS de situatie niet zou laten verrotten. “We zijn begonnen met geduldige diplomatie, maar we zullen dit niet onbeperkt laten aanslepen”, zei hij.

Noord-Korea begon klaarblijkelijk de belangrijkste basis voor de lancering van satellieten te ontmantelen. Die wordt beschouwd als de testlocatie van Pyongyang voor intercontinentale ballistische raketten. Maar experten zeggen dat de ontmanteling makkelijk ongedaan gemaakt kan worden.