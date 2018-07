“Dumoulin zal bepalen wie de Tour wint”

‘Tour de Limbourg’, sinds jaar en dag is het de vaste Tour-rubriek in uw vertrouwde krant. In Nederlands-Limburg is het de titel van een dagelijks Tour-programma op de regionale zender L1. ‘Vive le Vélo’ op zijn Limburgs, zeg maar. Een zacht Nederlands toontje, wielergekke presentatoren en gasten, een snuifje Limburgs toerisme en vooral veel aandacht voor de Maastrichtse held en wereldster Tom Dumoulin.