Hanne Vandewinkel en Sofia Costoulas vertegenwoordigen ons land op de Europese kampioenschappen tot 14 jaar in het Tsjechische Most. Samen met Amelia Waligora nemen ze volgende maand ook deel aan de World Cup voor landenteams, eveneens in Tsjechië. “Dat worden twee onvergetelijke momenten in mijn nog jonge tenniscarrière”, beseft de 14-jarige Hanne Vandewinkel (B-15/2, Tennisdel Genk).