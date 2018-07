De 14-jarige Brian Theybers mag met zeven titels al terugblikken op een uitstekend seizoen. Bij heren 5 staat hij zelfs op de eerste plek in het criterium. “Ik mis in die reeks de uitdaging, waardoor ik me enkel nog zal inschrijven voor heren 3 en 4”, aldus de Kinrooienaar.