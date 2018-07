“Beul is een man met gerechtelijk verleden”

HEUSDEN-ZOLDER/NEW-YORKDe Heusdense korpschef Geert Luypaert (50) heeft samen met de Amerikaanse FBI voor het eerst een profiel opgesteld waar een paardenbeul aan kan beantwoorden. “Zo kunnen we stellen dat het vermoedelijk om een man gaat die een gerechtelijk verleden heeft en wellicht zelf ook getuige van dierenleed is geweest.” De profilering kan een hulpmiddel zijn in de verschillende zaken van vreselijke mishandelingen van paarden in onze provincie. Recent nog was er een geval in Hasselt, voorlopig ook nog zonder bekende dader.