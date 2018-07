HASSELTDoor de aanhoudende droogte wordt het verbod op het gebruik van water in Limburg nog uitgebreid van leidingwater naar grond- en regenwater. Zo is het enkel nog toegelaten om uw tuin te besproeien, uw planten water te geven of uw auto te wassen tussen 20 en 8 uur met grond- of regenwater. Maar wat mag u verder wel nog tijdens het sproeiverbod, en wat niet?