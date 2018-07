BrusselDe regering heeft gisteren in het parlement uitleg gegeven over hoe ze het gat van 2,6 miljard euro in de begroting heeft gevuld. De socialisten geloven vooral niet in de arbeidsdeal die 505 miljoen euro moet opbrengen. Dat de werkloosheidsvergoedingen verder zullen dalen, is voor hen onaanvaardbaar. “Minister Peeters, u was toch het sociale gezicht van deze regering. Wel, u heeft zich laten rollen”, zei sp.a-fractieleidster Meryame Kitir.