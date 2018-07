Hét beeld van deze Tour werd niet dinsdag, maar gisteren geschoten. Niet de uit het ravijn klauterende Philippe Gilbert, wel Chris Froome die op 5,5 kilometer van de finish via de oortjes zijn dauphin Geraint Thomas vrije baan geeft. Een paar kilometer verderop kraakt Froome en loopt Thomas nog maar eens uit op de rest. De machtsoverdracht is een feit: zowel bij Team Sky als in deze Tour.