“Ik voel me vederlicht”

Een diëtist, een persoonlijke conditietrainer en kooivoetbal. Met die ingrediënten hoopt hij bij Genk af te rekenen met de spoken van vorig seizoen. De eerste resultaten zijn er: zeven kilo lichter, een stevige voorbereiding en een basisplaats. “Ik heb me nog nooit zo fit gevoeld”, straalt hij. Om maar te zeggen: le nouveau Dewaest est arrivé (de nieuwe Dewaest is gearriveerd, nvdr.). De 27-jarige verdediger wil hoog scoren met Genk. Niet enkel dit seizoen. “Deze club, deze regio, het bevalt me hier enorm. Ik blijf misschien wel tot het einde van mijn dagen.” Fola Esch uit Luxemburg mag komen.