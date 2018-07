In en om de schitterende locatie van De Steenberg in Geistingen heeft zondag de derde editie van de Maastriatlon plaats. Chiara Berben, aangesloten bij de organiserende club Trisport MnK, bereidt zich via de kwartafstand op het langere werk voor. “Ik ben nog maar enkele jaren met triatlon bezig en train tot 15 uur per week, het is een uit de hand gelopen hobby”, zegt de 34-jarige politie-inspecteur uit Opoeteren.