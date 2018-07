WK-leider Thierry Neuville wil vaan nu punten pakken in elke manche: “Want 27 punten is niet veel”

Halverwege het seizoen voert Thierry Neuville (Hyundai) de tussenstand aan in het wereldkampioenschap rally (WRC), dat komend weekend hernomen wordt in Finland. Met nog zes WK-manches te gaan verdedigt de Oostkantonner een voorsprong van 27 punten op de Franse titelverdediger Sébastien Ogier (Ford Fiesta). “Het wordt zaak om in elke rally punten te pakken en toe te slaan in de rally’s die ons beter liggen”, blikte Neuville woensdag vooruit.

De Belgische piloot dankt zijn marge vooral aan zijn drie overwinningen dit seizoen. Hij was al de beste in Zweden, Portugal en Italië. Daarnaast reed Neuville heel constant. “We moeten voortgaan op hetzelfde ritme en proberen competitief te zijn. We zullen constant moeten zijn”, zei de dertigjarige Luikenaar in een videoboodschap. “Het wordt zaak om in elke rally punten te pakken. Er komen nog rally’s die ons beter liggen en die we kunnen winnen. Op die proeven zullen we ons meer focussen in de hoop ze te winnen en zo op kop te blijven van de WK-stand. 27 punten is niet veel, maar door een rally te winnen vergroot je de kloof.”

Na een pauze van bijna zeven weken, waarin Neuville de rally van Ieper op zijn naam schreef, trekt het WRC-circus naar Finland. De achtste van dertien WK-manches wordt in Harju op gang geschoten en behoort traditioneel tot de lastigste proeven van het seizoen. “Het is er altijd moeilijk, maar dit jaar is het parcours ook nog eens aangepast. Dat maakt het nog wat moeilijker”, aldus Neuville. “We zullen ons goed moeten voorbereiden. De snelheden zijn er altijd hoog en we rijden dicht tegen de bomen. We zijn er altijd wat bevreesd voor. Maar tegelijkertijd kijken we er ook altijd naar uit. Het zijn van die rally’s waar er veel spanning heerst.”