Lou (6) kan dankzij Hechtelse Delhaize weer zorgeloos boodschappen doen met mama

Hechtel-Eksel -

De 6-jarige Lou Monten heeft sinds gisteren zijn eigen winkelkar in de Proxy Delhaize in Hechtel-Eksel. Omdat de jongen, die autisme heeft, te groot was geworden voor het kinderzitje, kon hij niet meer met zijn mama naar de winkel. “Als hij naast mij zou lopen, reageert hij erg hevig op alle prikkels”, zegt mama Lobke Goens, die hoopt dat andere winkels snel zullen volgen.