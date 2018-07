Politieagent sleurt viervoudig Tourwinnaar doodleuk van de fiets

Het was niet de Tourdag van Chris Froome. De Brit van Team Sky verloor 48 seconden op gele trui en ploegmaat Geraint Thomas. Een vijfde Tourzege lijkt verder weg dan ooit. Om zijn rotdag helemaal compleet te maken, sleurde een Franse politieagent Froome ook nog eens van zijn fiets.

Froome reed na de finish op de Col de Portet snel weer naar beneden. Om na te denken over hoe hij deze Ronde van Frankrijk alsnog kan winnen? Wie zal het zeggen… In Frankrijk is het iets minder warm als in ons land en dus trok de Brit een grijs regenjasje aan tijdens zijn afdaling. Dat brak hem zuur op want een Franse politieagent dacht dat Froome een toerist was en sleurde hem van zijn fiets.

De agent wist niet wie hij bij de lurven had gegrepen, tot Froome zijn beklag ging doen. Hij sprak de agent aan met een boze blik. Extra motivatie voor een sterke vierdaagse tot in Parijs of gooit Froome na deze rotdag definitief de handdoek? “Froome is OK”, liet Sky weten. “Het ging om een misverstand.”