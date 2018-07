Donald Trump woedend op personeel omdat Melania naar verkeerde zender kijkt op tv

Tijdens een vlucht met het presidentiële vliegtuig is Donald Trump woedend geworden op zijn personeel. De aanleiding? Melania Trump die naar de verkeerde zender op tv aan het kijken was, staat in een e-mail die The New York Times in handen kreeg.

Het was even geleden dat Donald en Melania Trump nog eens een lange vlucht gemaakt hadden met Air Force One, het presidentiële vliegtuig dat ingericht is als een woning met bureaus. Maar het was er een die kon tellen. Het personeel aan boord kreeg de volle lading van de woedende president, zo vernam The New York Times, en verziekte de sfeer helemaal.

Uit een gelekte e-mail is nu gebleken wat de reden was van de tirade van de president. The Donald was het vertrek van zijn vrouw Melania binnengestapt en zag dat haar tv op CNN stond, een zender die hij de voorbije maanden voortdurend als “fake news” bestempelt.

Fox

Als het van Trump zou afhangen, zou elk televisietoestel standaard ingesteld zijn op Fox. Die zender, met een voorliefde voor de republikeinen, ligt wel in de bovenste lade bij de president. Uit mailverkeer na de vlucht blijkt dat het automatisch instellen van de tv’s op Fox bij het opstarten voortaan in de standaardprocedure van het personeel staat.

Het voorval is een nieuw voorbeeld van hoe Donald Trump er alles aan doet om te leven in een wereld waarin hij bepaalt welke informatie bij de mensen komt, zodat hij de waarheid telkens in zijn eigen voordeel kan draaien. De president doet er alles aan om zijn aanhangers meer in hem te doen geloven dan in wat in de kranten staat en op tv te zien is.

Die aanpak lijkt bij republikeinen aan te slaan, want zijn populariteit gaat er in stijgende lijn. “Blijf bij ons”, zei hij recent nog op een conventie. “Geloof de onzin niet die je ziet van de fake news-mensen. Wat je ziet en wat je leest, is niet wat echt gebeurt.”

Melania reageert

“First lady Melania Trump kijkt naar de zender waarnaar ze wil kijken”, zegt haar woordvoerster Stephanie Grisham in een reactie op het voorval. Ze begrijpt niet waarom zoveel aandacht aan de heisa geschonken wordt. “Iedereen zou moeten focussen op de problemen die de first lady aankaart, zoals pesten of fysiek geweld op school. Het lijkt stom om ons zorgen te maken over de tv-zender waarnaar ze op tv kijkt of om een opname die ze gehoord heeft op het nieuws.”