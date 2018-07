140 extra jobs bij Tongers distributiebedrijf na transformatiesteun van 1 miljoen euro

Tongeren - Het distributiebedrijf Avnet Logistics in Tongeren gaat tegen begin volgend jaar tussen 110 en 140 extra mensen in dienst nemen. Aanleiding is een volledige transformatie van het bedrijf in de richting van distributie van halfgeleiders en microchips, bijvoorbeeld voor de auto-industrie. Voor de miljoeneninvestering die daarmee gepaard gaat, krijgt het Tongerse bedrijf een zogenaamde transformatiesteun van 1,071 miljoen euro van de Vlaamse regering.

Het Amerikaanse Avnet Logistics streek in 1998 neer in Tongeren, om er een jaar later te beginnen met de distributie van onderdelen voor computers en andere elektronische toestellen. Op dit moment werken ...