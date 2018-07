Greipel stelt zich grote vragen bij “straffe” beklimming Franse spurter en verwijst subtiel naar eerder incident

Greipel voegde bij zijn tweet een afbeelding waarop te zien is dat Démare op 16,9 kilometer van de meet, aan de voet van de col du Portet, een achterstand heeft van 20:32 op de kop van de koers. De Fransman, van wie klimmen niet bepaald de specialiteit is, finishte uiteindelijk toch nog binnen de tijdslimiet, op 29:16 van winnaar Quintana.

Greipel, die de Tour vroegtijdig moest verlaten, laat uitschijnen dat niet alles koosjer is verlopen tijdens de klim. De Duitser voegt aan zijn tweet #notthefirsttime toe. Dit is een verwijzing naar Milaan-Sanremo van 2016. Démare won toen, maar zou met behulp van een ploegwagen na een val teruggekeerd zijn in het peloton. De Fransman ontkent steevast en de jury gaf er indertijd geen gevolg aan.

Maybe somebody should tell @GroupamaFDJ and @ArnaudDemare that there is GPS tracking in @LeTour. Chapeau to lose just 9min on a 17 km climb on @NairoQuinCo #notthefirsttime pic.twitter.com/OZPfHvRawa