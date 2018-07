Nederlandse zangeres Patricia Paay wint rechtszaak rond seksvideo

De website GeenStijl en Michel V., beter bekend als de twitteraar Eendevanger, moeten de Nederlandse zangeres Patricia Paay een schadevergoeding van 30.000 euro betalen voor het publiceren van een seksvideo van haar. De zangeres heeft daardoor immateriële schade geleden, zo heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Paay had 450.000 euro schadevergoeding geëist.

De advocaat van GeenStijl laat weten dat zijn cliënten blij zijn dat de rechter de ‘astronomische claim’ van Paay niet heeft gehonoreerd. “Paay zal het niet als overwinning voelen, want zij wilde die tonnen (honderdduizenden) hebben.” Tegelijk meent de raadsman dat de uitspraak van de rechter “teveel is beïnvoed door de publieke opinie” en zegt hij niet te snappen waarom GeenStijl en Eendevanger hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld.

De zaak draait om de video waarin te zien is dat Paay plasseks heeft met een man. Het verhaal kwam de wereld in doordat journalist John van de Heuvel van de krant De Telegraaf meldde dat er zo’n filmpje in omloop was. Hij besprak de zaak ook in RTL Boulevard en wees erop dat verspreiding van de video een strafbaar feit zou opleveren. Na een aantal dagen plaatste twitteraar Eendevanger het filmpje op zijn account en plaatste GeenStijl een link daarnaar.

Na een eerdere zitting, in mei, probeerden de partijen nog tot een schikking te komen, maar dat mislukte. Tijdens die zitting vertelde Paay dat het publiceren van het filmpje het ergste is wat haar ooit is overkomen.

Haar advocaat is blij met het oordeel van de rechter dat het publiceren van het filmpje en (in het geval van GeenStijl) een link daarnaar, een onrechtmatige daad is geweest. “Dat is het belangrijkste. Ik hoop op verandering bij media zoals GeenStijl, dat ze niet zomaar alles meer publiceren en mensen daarmee totaal vernietigen.”

Over de hoogte van de toegekende schadevergoeding zegt de raadsman: “Ik had het dubbele verwacht. Maar we hadden hoog ingezet om iedereen, inclusief de rechter, wakker te schudden.”