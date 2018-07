Spektakel in ultrakorte bergrit: Froome kraakt, Thomas imponeert, Quintana wint

Woensdag 25 juli 2018 gaat de geschiedenisboeken in als de dag dat de Tour voor het eerst een F1-start organiseerde. En mogelijk ineens de laatste, want spektakel leverde de inventieve start niet op. Dat deed de korte rit van 65 kilometer wel. Nairo Quintana klom naar een knappe ritzege, terwijl Geraint Thomas zijn gele trui nog wat extra glans gaf en Chris Froome kraakte op de slotklim.

De start in Bagnères-de-Luchon was er eentje om vooral snel te vergeten, buiten de leuke beelden die het opleverde. De favorieten, die voor de rest mochten plaatsnemen, namen een afwachtende start waardoor de rest gewoon kon aansluiten. Nog geen kilometer verder kregen we bergop al het traditionele stramien, met Team Sky autoritair op kop.

Het waren dan ook de verwachte namen die in de aanval trokken. Onder andere Rolland, Geschke, Majka en de onvermijdelijke De Gendt probeerden het. Kangert ging dan even solo en kreeg het gezelschap van Edet. Daarachter vormde zich een grote groep met interessante renners als Valverde, Mollema, Calmejane, Geschke, Yates, Majka, G.Izagirre, Rolland, Alaphilippe, Fraile, De Gendt, Pellizotti en Soler.

Foto: AFP

Edet moest voorin lossen, waardoor Kangert de volle buit pakte op de top van de Monteé de Peyragudes. Alaphilippe deed een uitstekende zaak in de strijd om de bollen door als tweede boven te komen, voor Durasek en Herrada. In het peloton moest Vanendert de rol lossen, terwijl Quintana af te rekenen kreeg met een lekke band. Ook Van Avermaet loste de rol met de top in zicht.

Sagan valt

Op naar de Col de Val Louron-Azet, een korte maar steile klim. In de groep der favorieten openden de jongens van Bardet de debatten. Dillier zette zich resoluut op kop met Naesen in zijn wiel. De Gendt werd mede daardoor opgeraapt. Voorin hadden Alaphilippe, Durasek en Herrada één minuut voorsprong op de groep met Valverde en bijna drie minuten op de groep met de gele trui.

Foto: Photo News

Alaphilippe kwam als eerste boven, alweer goed voor extra bergpunten. Hij heeft nu een voorsprong van 67 punten op Barguil. Naar goede gewoonte smeet Alaphilippe zich in de afdaling. In een razende rotvaart ging het naar de slotklim en dat werd Sagan bijna fataal. De groene trui ging onderuit, maar kroop snel weer op zijn fiets. Hij werd na de rit wel recht naar het ziekenhuis gevoerd.

Quintana gaat

Kangert liet Alaphilippe meteen achter op de Col du Portet, een stevig beklimming met stukken tot ruim 10 procent. Valverde, Majka, Martinez en Fraile volgden op 1’15”, Het peloton op 2’48”. Daar opende Martin al vroeg de debatten, met Quintana in het wiel. De Colombiaan liet de Ier meteen achter en ging op zoek naar tijdswinst. Daarachter versnelden Roglic en Froome, maar Dumoulin bracht de andere favorieten vrij snel weer terug.

Foto: Photo News

Quintana ging op en over de groep met zijn ploegmaat Valverde. Enkel Majka kon volgen en het duo raapte al snel Kangert op. De groep der favorieten volgde op iets meer dan een minuut. Quintana hield er een stevig tempo op na en dat was op de duur te zwaar voor Majka. De Pool moest de ontketende Colombiaan laten gaan, terwijl Martin geen meter dichterbij kwam.

Dumoulin hield Froome in de gaten. De Nederlander sprong snel in het wiel toen de Brit wilde aanzetten. Kruijswijk versnelde dan maar terwijl Bernal het tempo onderhield met Poels en Thomas achter hem. Kruijswijk raakte dan ook niet weg. Ondertussen was Bardet wel gelost. Hij kreeg al snel ruim een halve minuut aan zijn broek van Thomas en co.

Nightmare for Romain Bardet !

Le cauchemar pour Romain Bardet !#TDF2018 pic.twitter.com/2EamFN0Ybn — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

Froome kraakt

Bernal hield er een strak tempo op na en dus was het enkele kilometers windstilte in de groep der favorieten. Tot Roglic op drie kilometer van de finish versnelde. Thomas ging vlot mee terwijl Froome zwarte sneeuw zag. Bernal kon wel mee en liet het tempo zakken, waardoor de viervoudige Tourwinnaar kon terugkeren. Dumoulin zag dat Froome het moeilijk had en ging zelf in de aanval. Thomas kon volgen, net als Roglic en uiteindelijk ook Kruijswijk. Bernal moest de meubelen redden voor Froome, terwijl ook Landa loste.

- 1.3 km@chrisfroome now struggling again, and @GeraintThomas86 goes wide!

Chris Froome ne suit pas, et @GeraintThomas86 suit Dumoulin seul !#TDF2018 pic.twitter.com/VF9Iim3iFm — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

Roglic had een topdag en knalde weg van Dumoulin met Thomas in het wiel. Froome moest ondertussen ook Landa laten gaan. Voorin triomfeerde Quintana, die een uitstekende zaak doet in het algemene klassement. Martin was een knappe tweede. Thomas reed in het slot ook Roglic uit het wiel en werd derde, voor de klimmer van LottoNL-Jumbo en Dumoulin. Froome verloor uiteindelijk 48 seconden op zijn ploegmaat, die nu écht kopman nummer één lijkt bij Sky.

@chrisfroome crosses the line, and is no longer 2nd on the GC.

Chris Froome en termine, et perd sa 2e place au général.#TDF2018 pic.twitter.com/GxSTA2Os4m — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

Froome cracks and Thomas strengthens GC grip as Quintana wins on Col de Portet



Watch the Key Moments from Stage 17 @TISSOT #TissotIsCycling pic.twitter.com/Caq5ok4yL3 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) July 25, 2018

Uitslag:

1. Nairo Quintana in 2u21’27”

2. Daniel Martin +28”

3. Geraint Thomas +47”

4. Primoz Roglic +52”

5. Tom Dumoulin

6. Steven Kruijswijk +1’05”

7. Egan Bernal +1’33”

8. Chris Froome +1’35”

9. Mikel Landa

10. Ilnur Zakarin +2’01”

Klassement:

1. Geraint Thomas in 70u34’11”

2. Tom Dumoulin +1’59”

3. Chris Froome +2’31”

4. Primoz Roglic +2’47”

5. Nairo Quintana +3’30”

6. Steven Kruijswijk +4’19”

7. Mikel Landa +4’34”

8. Romain Bardet +5’13”

9. Daniel Martin +6’33”

10. Alejandro Valverde +11’25”