TREND. Luchtige bloesjes met pofmouwen

We kunnen ons perfect inbeelden dat je in dit weer niet meteen aan kledij met mouwen denkt… Maar als je het ’s avonds iets koeler krijgt, is een bloes of jurk met pofmouwen een uiterst modieuze keuze. Grote labels zetten deze zomer in op deze snit, de ketens en fashionista’s op Instagram volgen.

De grote labels, waaronder het Italiaanse Gucci en Fendi, voorspelden vorige herfst al dat pofmouwen deze zomer populair zouden worden . Met de creaties kan je alle kanten uit. Of je gaat voor een volumineus stuk in een effen kleur en stevig materiaal in combinatie met een strakke broek. Resultaat? Een een bijna architecturale look waar eighties diva Grace Jones jaloers op zou zijn.

Saint Laurent / Gucci / Fendi Foto: Catwalkpictures

Kies je voor een lichte stofjes en een print - denk bloemen of polkadots - dan creëer je een meer romantische look. Voor een sexy toets kun je spelen met transparante stoffen zoals bij het Franse Saint Laurent, dat een model in een volledig doorzichtige crop top met kanten accenten op de catwalk stuurde.

Ook op Instagram leven modebewuste dames zich uit met pofmouwen. Een klein rondje maakt duidelijk dat een witte blouse een hippe interpretatie is van de sobere klassieker en uitstekend past bij een jeansbroek of -rok. Mag het iets frivoler, dan kun je voor kleuren en prints gaan met je onderstuk. Een knipoog naar de mode in het Victoriaanse tijdperk is duidelijk met een off-shoulder creatie.