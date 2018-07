Door de uitzonderlijke aanhoudende droogte vaardigde de gouverneur van Limburg gisteren een algemeen verspilverbod op leidingwater uit. Vandaag wordt dat verbod aangevuld met een verspilverbod van regen- en grondwater, specifiek tussen 8.00 uur en 20.00 uur.

“Momenteel is er nog geen tekort aan drinkwater in Limburg, maar de gouverneur wil een krachtig signaal geven dat we water moeten besparen”, klonk het gisteren nog bij Joke Claesen van Noodplanning en ...