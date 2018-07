Profvoetbalclubs willen vrijstelling van sproeiverbod: “Cruciaal om ons beroep uit te oefenen”

Brussel - De Pro League heeft de Droogtecommissie en de provinciegouverneurs gevraagd om ondanks het sproeiverbod toch toe te laten dat clubs hun voetbalvelden mogen bewateren. Dat meldde CEO Pierre François woensdag, daags nadat er opnieuw maatregelen waren afgekondigd om waterschaarste tegen te gaan.

Door de aanhoudende hitte en droogte zijn er sinds dinsdag opnieuw heel wat maatregelen van kracht in Vlaanderen. Zo geldt er een algemeen verbod voor het sproeien van tuinen en grasvelden. Er gelden uitzonderingen voor tuin- en landbouwbedrijven, maar de maatregel stelt ook de voetbalclubs voor problemen. De Pro League vraagt ook voor haar clubs een vrijstelling op het sproeiverbod.

“De Pro League is zich bewust van de stappen die moeten worden ondernomen vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden van de afgelopen weken. Maar onze profclubs zijn bedrijven waarvan het functioneren slechts verzekerd kan worden mits het adequaat onderhoud van hun terreinen. Dat vereist dus regelmatige besproeiing”, stelt Pierre François, de CEO van de Pro League.

Daarom vraagt de Pro League aan de Droogtecommissie en de provinciegouverneurs om het bewateren van de voetbalvelden op te nemen in de vrijstellingen op het sproeiverbod. “De investeringen van onze clubs in de installatie van kwaliteitsterreinen worden steeds belangrijker. Deze kunnen teniet worden gedaan als het sproeien van de velden onderbroken wordt. Tenslotte is bewatering ook cruciaal om professionele sportbeoefenaars toe te laten hun beroep uit te oefenen in omstandigheden die hun fysieke integriteit niet bedreigen”, aldus François.

Komend weekend staat de eerste speeldag van de Jupiler Pro League al op het programma. Standard en AA Gent geven vrijdag op Sclessin de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen.