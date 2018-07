Straffe natuurbeelden: moedige leeuwin gaat strijd aan met wilde honden om haar welpje in veiligheid te brengen Video: YouTube - Kruger Sightings

Deze leeuwin zou werkelijk alles doen om haar welpje in leven te houden. Zo tonen de straffe natuurbeelden die Shalin Fernando kon vastleggen tijdens zijn vakantie in Moremi Game Reserve, een natuurreservaat in Botswana. De man filmde er hoe de leeuwin de confrontatie aanging met een grote groep wilde honden, waardoor haar welpje de kans kreeg om te ontsnappen.

Met minstens negen waren ze, de honden die rond de leeuwin en haar welpje cirkelden. “Ik was sprakeloos”, klonk het bij Fernando. “We hadden eerst een halfuur gespendeerd bij de prachtige leeuwin en haar welp, waarna we op zoek gingen naar de wilde honden. Maar toen we bij hen aankwamen, begonnen ze de leeuwen te bedreigen.”

Aanvankelijk leek het alsof de honden een lekker hapje zagen in de leeuwenwelp. Maar dat liet de leeuwin niet zomaar gebeuren. Met veel lef ging ze de strijd aan met de bende, waardoor haar welpje de kans had om te vluchten in een boom. De jonge leeuw bleef uiteindelijk ongedeerd.

Bijtwonde

Dat de leeuwin zo veel moed toonde, hoefde overigens niet te verbazen. “Volgens onze gids hebben al haar voormalige welpjes het niet overleefd”, verklaarde Fernando.

Na een felle strijd van bijna een minuut hielden de wilde honden het voor bekeken. “We hebben de honden een dag later teruggezien. Een van hen had een bijtwonde en mankte. Het was een speciale ervaring.”