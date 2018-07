Eend komt vast te zitten in asfalt dat door de hitte is gesmolten

Het is heet. Zo heet, dat sommige mensen figuurlijk beginnen te smelten. Met temperaturen flink boven de 30 graden celcius begint op sommige plaatsen zelfs het asfalt te smelten, letterlijk. Op het Waddeneiland Ameland in het Noorden van Nederland moest de dierenambulance uitrukken om een eend te bevrijden, die met zijn pootjes en veren vast zat in gesmolten asfalt.

Ook Nederland kreunt onder de hitte. Daar kan deze eend ook over meepraten. De eend kwam dinsdag vast te zitten in het door de warmte zacht geworden wegdek.

De woerd werd aan een grondige schoonmaaksessie onderworpen met slaolie en afwasmiddel en stelt het al bij al goed, al is hij nog niet van alle teerdeeltjes verlost. “We laten hem eerst nog even drogen en daarna gaan we proberen te rest te verwijderen”, aldus Gaatske Wiersma van vogelkustasiel Fûgelspits in het Friese Moddergat, dat het dier sinds dinsdagavond opvangt. Zij verwacht dat de jonge mannetjeseend over veertien dagen kan worden uitgezet.

“We hebben dit nog niet eerder meegemaakt”, zegt Wiersma. Ook bij Vogelbescherming Nederland hadden ze een dergelijk geval in Nederland nog niet meegemaakt. “We horen wel verhalen van vogels die in Zuid-Frankrijk of in Spanje in het asfalt vastzitten, maar in Nederland is dit de eerste keer”, aldus een woordvoerder.