Kersverse mama is het beu en bekritiseert echtgenoot: “Je pakt onze baby alleen op als hij lacht, nooit als hij huilt”

De Australische mamablogster Constance Hall (34) heeft sinds kort nieuwe man en een vijfde kindje in haar leven. Maar haar huidige partner doet in haar ogen te weinig voor hun baby. Nu berispt ze hem publiekelijk in een Facebookpost, die meer dan 30.000 keer werd geliket en bijna 7.000 keer werd gedeeld.

Het gaat goed met Constance Hall, de mamablogster die al vier kinderen heeft uit een vorige relatie en in het verleden vaak blogde over het leven als alleenstaande moeder. Nu heeft ze sinds zeven maanden een nieuwe echtgenoot en in mei beviel ze van hun eerste kindje samen, Raja. Alleen doet die nieuwe man, Denim Cooke, volgens haar te weinig spontaan moeite om voor hun zoon te zorgen. De frustraties die met het gevoel gepaard gaan, schreef ze even van zich af op Facebook. Daar krijgt ze veel begrip van andere mama’s.

De eerste drie baby’s

”De eerste keer dat je een baby hebt, zal je een paar onrechtvaardigheden opmerken. Als je een tweede baby krijgt, ben je ze al gewoon. Na de derde baby kan je het accepteren zoals het is of verhuizen. Op een bepaald punt word je gewoon boos - tenzij je de uitzondering bent met een extreem vooruitstrevende relatie”, steekt ze van wal.

Enkel op vraag

“Ik draag de mentale belasting die gepaard gaat met de opvoeding van onze baby. Ik weet wanneer hij honger heeft, moe is of een bad nodig heeft. Mijn man zal hem met veel plezier een badje geven of knuffelen met hem… wanneer ik hem dat vraag. Als hij hem vasthoudt, vragen vrienden of ze het van hem moeten overnemen. Als hij huilt, geven ze hem terug aan mij. Als onze baby lacht, pakt mijn man hem op. Als hij knorrig is, heeft hij hem terug… aan mij”, gaat ze verder.

Vervolgens deelt ze nog een recente anekdote. “Gisteren gaf ik mijn man een spreekwoordelijke schop onder zijn kont omdat hij zich sneller moest klaarmaken opdat we niet te laat zouden komen. Hij draait zich om en zegt me dat ik moet kalmeren omdat hij “de hele ochtend op de baby heeft gepast voor mij". Voor wie? Voor mij? Om me een plezier te doen? Verdien je hier dan babysitgeld voor?”

Niet om te pesten

“Ik zeg dit niet om mannen te pesten, maar omdat ik moe ben om altijd om hulp te vragen. Ik zeg het omdat gelijkheid niets inhoudt als je thuis niet met gelijkheid begint. Welke plek is beter om aan je kinderen te laten zien hoe de rollen gelijk verdeeld zijn? Ik zeg het ook omdat ik niet wil dat de statistieken straks nog duidelijker aantonen dat veel relaties ontsporen voor de baby een jaar is.” Het is niet de eerste keer dat Hall van leer trekt tegen mannen. In februari van dit jaar hield ze een pleidooi voor meer hulp in het huishouden van hun kant.