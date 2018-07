Veelbesproken gridstart in de Tour de France levert niets op, behalve kritiek

In de rit van Bagnères-de-Luchon naar Saint-Lary-Soulan krijgen de renners woensdag slechts 65 km voorgeschoteld, maar daarin wel onderweg twee stevige Pyreneeëncols en als toemaatje een finish op de top van de Col du Portet, een nieuwe col in de Tour. Bovendien kregen we geen gewone start, maar een start zoals in de Formule 1 waarbij de renners worden opgesteld op basis van hun plaats in het algemeen klassement. Vooraf was daar veel over te doen, maar de start zelf stelde teleur.

De favorieten, die voor de rest mochten plaatsnemen, namen een afwachtende start, waardoor de rest gewoon kon aansluiten en de mannen uit de tweede lijn meteen in stelling konden worden gebracht. Nog geen kilometer verder kregen we bergop al het traditionele stramien, met Team Sky autoritair op kop.

REAL START

Here we go for this very short stage!

Et c'est parti pour cette très courte étape ! #TDF2018 pic.twitter.com/Njvqm2SsKi — Le Tour de France (@LeTour) 25 juli 2018

De commentaren op Twitter logen er niet om:

20 meter onderweg. Hele startopstelling weer door elkaar. Demare gelost. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 25 juli 2018

Nu al zeggen, die F1 start is een mislukking en ze zijn nog niet gestart. @LeTour er staat gewoon een peloton dat over wat meer ruimte beschikt. #fail — Sven Nys (@sven_nys) 25 juli 2018

Wow! Grid start was good wasn’t it! — Brad Wiggins (@SirWiggo) 25 juli 2018

De grote vraag is wat de bedenkers van die formule 1-start hadden verwacht. #tdf — Féri Roseboom (@FeriRoseboom) 25 juli 2018

The grid start would be so much better if it were a Le Mans style sprint to the bike.#TDF — Richard Warner (@rgwarner) 25 juli 2018

Is dit het verwachtte spektakel? Binnen 5 km de sky-trein controlerend op kop van het peloton en daarvoor een groep vluchters zonder klassementrenners! Of zit ik nog naar een herhaling van gisteren te kijken? #tdf2018 #tdf @thijszonneveld @NOSwielrennen — Kees de lange (@KeesdeLange) 25 juli 2018