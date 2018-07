Om de drie minuten wordt een tienermeisje besmet met hiv

In 2017 raakten om het uur ongeveer 30 tieners van 15 tot 19 jaar oud besmet met hiv. Twee derde van hen zijn meisjes. Dat blijkt uit een rapport van Unicef.

Het rapport “Women: At the heart of the HIV response for children” biedt volgens Unicef “ontnuchterende” statistieken over de aanhoudende wereldwijde aidsepidemie en de gevolgen daarvan voor de meest kwetsbaren. Vorig jaar stierven 130.000 kinderen en adolescenten van 19 jaar en jonger aan aids, terwijl er 430.000 werden geïnfecteerd.

“Dit is een gezondheidscrisis”, zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. “In de meeste landen hebben vrouwen en meisjes geen toegang tot informatie, diensten of zelfs maar de macht om nee te zeggen tegen onveilige seks. Hiv gedijt onder de meest kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Tienermeisjes staan hierbij in het middelpunt van de crisis.”

Uit dit rapport, gepresenteerd tijdens de Internationale aids-conferentie die deze week in Amsterdam plaatsvindt, blijkt dat adolescenten de dupe blijven van de epidemie. In 2017 leefden ongeveer 1,2 miljoen adolescenten tussen 15 en 19 jaar met hiv en drie op de vijf zijn meisjes. “De verspreiding van de epidemie onder adolescente meisjes wordt gevoed door vroege seks, inclusief met oudere mannen, gedwongen seks, machteloosheid in onderhandelingen over seks en armoede”, legt Fore uit.

Volgens Unicef moeten meisjes en vrouwen voldoende economisch beveiligd worden zodat ze zich niet hoeven te wenden tot sekswerk. “We moeten ervoor zorgen dat ze de juiste informatie hebben over hoe hiv wordt overgedragen en hoe ze zichzelf kunnen beschermen”, zegt Unicef-ambassadrice Angelique Kidjo. “En we moeten ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot alle diensten of medicijnen die ze nodig hebben om gezond te blijven. Bovenal moeten we meisjes en vrouwen weerbaarder maken en onderwijs is de beste manier om dat te bereiken.”