Upgrade je outfit: met deze trucjes ziet je outfit er duurder uit

Wil je er altijd stijlvol uitzien maar houdt je portefeuille dat niet vol? Niet erg, er zijn een aantal trucjes om je outfit te pimpen zonder er een fortuin voor neer te tellen. Fake it till you make it!

1. Kleed je van kop tot teen in dezelfde kleur

Een monochrome outfit ziet er altijd poepchique uit. Zorg er wel voor dat je texturen mixt, door bijvoorbeeld een zijden blouse in een linnen broek te dragen.

2. Snoer goed in

Een riem ziet er niet alleen duur en stijlvol uit, hij zorgt er ook nog eens voor dat je taille goed zichtbaar (en smal!) is.

3. Verzorg je leren tas

Een leren handtas is het summum van luxe. Draag er goed zorg voor door hem regelmatig in te smeren met een voedende crème of verzorgingsmelk.

4. Investeer in klassiekers

Basics als een trenchcoat, een lang wit hemd, getailleerde blazer of leren jasje mogen best wat geld kosten. Zelfs als je ze combineert met goedkopere stuks, ziet je outfit er altijd wat luxueuzer uit.

5. Doe eens een denim

Denim wordt nogal vaak geassocieerd met sportief en nonchalant. Toch kan je ‘m een upgrade geven door er een paar hoge hakken en een zijden foulard bij te combineren.

6. Match je schoenen met je handtas

Een eenvoudige tip die het verschil maakt. Oh ja, ga deze zomer ook voor een zonnebril in dezelfde kleur.