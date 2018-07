Worden we sneller verliefd in deze zwoele zomer?

Van de monsterhit ‘One Kiss’ van Dua Lipa tot de song ‘Come on to Me’ van ex-Beatle sir Paul McCartney: ze zijn slechts enkele van de artiesten die deze zomer een liedje over verleiding schreven. Maar worden we sneller tot iemand aangetrokken - en zelfs verliefd! - als het zwoel weer is? Seksuologe en relatietherapeute Rika Ponnet legt het uit.

Het antwoord ligt ergens in het midden. Volgens Rika Ponnet worden we niet opvallend vaker verliefd omdat het zomer is, maar in de zomer komen mensen wel vaker buiten dan in de winter. “Er zijn veel meer dingen te doen, denk aan festivals, pop-upbars,... Mensen hebben ook meer vrije tijd”, zegt ze. “We komen dus automatisch met meer personen in contact”, zegt ze.

De rol van licht

Ponnet voegt er verder aan toe dat zonlicht een impact heeft op hoe we ons voelen. “Het doet iets met ons humeur, we stellen ons vaak gemoedelijker op. Daarbij komt dat mensen in de zomer meer vrije tijd hebben, wat ons meer ruimte geeft om ontvankelijker te zijn. We zijn rustiger dan in de rest van het jaar en stellen ons meer open voor nieuwe contacten (of flirten)”, klinkt het. Volgens de experte zie je dit fenomeen in een vakantieomgeving, maar evenwel als je gewoon thuisblijft. “In juli en augustus heerst er sowieso altijd een andere sfeer. Er moet wat minder, enzovoort.”

Amoureuze mix

De combinatie van al die factoren kunnen er volgens de deskundige toe leiden dat er op amoureus vlak iets in gang wordt gezet. “Het is niet zo dat we geen blijf meer weten met onze (lust)gevoelens, alleen omdat iedereen plots wat luchtiger gekleed gaat”, klinkt het. Ponnet haalt nog aan dat ze merkt dat vrijgezellen in de winter meer moeite hebben met alleen zijn. Ze onderstreept daarom dat buitenkomen de basis is om nieuwe mensen te ontmoeten, ook als het straks weer afkoelt.

Rika Ponnet heeft een eigen relatiebemiddelingsbureau in Gent, meer info via www.duetrelatiebemiddeling.be

Lees ook: waarom word ik sneller verliefd op vakantie?