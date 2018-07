Natuurpunt: “Help zoogdieren en vogels die geen water vinden met schaaltje water in tuin”

“Heel wat zoogdieren en vogels die normaal hun dorst laven in poelen, hebben het in deze droge periode moeilijk om aan water te geraken. Daarom vragen we de mensen om een plat, niet te hoog schaaltje water in de tuin te plaatsen als drenkplaats voor de vogels”, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

De hittegolf, volgend op een lange periode dat het al vrij warm en droog was, brengt vele dieren in de knel. “De planten waarmee insecten en vlinders zich voeden, zijn verdroogd”, vervolgt Moeremans. “Deze dieren raken moeilijk hun eitjes kwijt en de gevolgen zullen we allicht volgend jaar merken. Terwijl er dit jaar uitzonderlijk veel vlinders waren, zullen dat er volgend jaar uitzonderlijk weinig zijn”. Volgend weekend organiseert Natuurpunt overigens voor de 12de keer een Vlindertelweekend.

“Van andere, eerder warmteminnende soorten, zoals de vlindersoort de Spaanse vlag en de sprinkhanen zien we nu anderzijds al grotere aantallen doordat ze nieuwe leefgebieden bij ons komen opzoeken”, zegt de woordvoerder van Natuurpunt.

“Belangrijk probleem voor zoogdieren en vogels is het gebrek aan water in natuurlijke poelen”, zegt Moeremans. “Die dieren wagen zich dan vaak in vijvers en zwembaden, maar raken daar niet meer uit weg. Dat geldt onder meer voor egels, eekhoorns en muisachtigen.” Vandaar de vraag van Natuurpunt om een schaaltje met water in de tuin te plaatsen ten behoeve van dorstige dieren. En tot slot wordt gevraagd om erop te letten dat de uitgedroogde natuur, de habitat van de dieren, niet in brand vliegt. Dus geen brandende sigaretten in de natuur achterlaten, of glas dat met de felle zon via zelfontbranding voor een ramp kan zorgen in onze natuurgebieden.