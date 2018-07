Slechts één Ryanair-vlucht op 22 vanop Zaventem gaat vandaag door

Door de staking bij het personeel van Ryanair kan woensdag ook de vlucht naar Palma van 13.00 uur niet vertrekken. Dat is te zien op de website van Brussels Airport. De vlucht is geannuleerd omdat er niet voldoende personeel aanwezig was, zegt Hans Elsen van de christelijke vakbond LBC. Het ging om één van slechts twee vluchten met Belgisch cabinepersoneel die woensdag zouden vertrekken.

In totaal zouden woensdag en donderdag 22 vluchten vanop Brussels Airport vertrekken met aan boord Belgisch cabinepersoneel. Het gaat telkens om vluchten die vertrekken en dezelfde dag ook terugkeren. Er zijn ook andere vluchten van Ryanair, bijvoorbeeld naar Berlijn en Dublin, maar die hebben geen Belgisch personeel aan boord, legt LBC-secretaris Hans Elsen uit. Aangezien ook in Spanje, Italië en Portugal wordt gestaakt, kunnen ook vluchten met personeel uit die landen geannuleerd zijn.

Van de elf vluchten met Belgisch personeel die woensdag moesten vertrekken, is er woensdag dus maar één vertrokken, naar Lissabon. “Er is maar een vijftal werkwilligen komen opdagen van de ongeveer 180 personeelsleden op Brussels Airport”, zegt Elsen. “De actiebereidheid is immers groot. Tachtig procent van het personeel heeft aangegeven vandaag en morgen het werk neer te leggen.”

Ryanair's cabin crew have called for strike actions on July 25 and 26. We advise Ryanair passengers to check the status of their flight schedule before coming to the airport. More information >> https://t.co/d4OfbNwryx pic.twitter.com/1oQHimmFY6 — Brussels Airport (@BrusselsAirport) 23 juli 2018

Brussels Airport laat woensdag weten dat ongeveer 4.900 passagiers getroffen zijn door de staking. Volgens de luchthaven zijn 13 aankomende vluchten en 13 vertrekkende vluchten geannuleerd, van de in totaal 20 aankomende en 20 vertrekkende vluchten. In die 20 vluchten zitten de 11 vluchten met Belgisch personeel, en 9 vluchten met personeel van de ons omringende landen. Op de luchthaven van Charleroi is 60 procent van de vluchten geannuleerd, meldt Yves Lambot van de Franstalige christelijke vakbond CNE. Bij Ryanair in België werken ongeveer 700 personen: 600 in Charleroi en 100 op Brussels Airport.

Foto: ISOPIX

Stakingsbrekers

Vakbond LBC vernam verder ook dat een 25-tal Poolse werknemers naar Brussel werd gehaald om de gaten op te vullen. “Daar zijn wij het uiteraard niet mee eens. Dat zijn 19de-eeuwse toestanden, toen Britse dokwerkers werden ingezet tijdens een staking in Antwerpen”, zegt Elsen. “Dit is niet conform aan de Belgische en internationale afspraken, en we hebben een klacht ingediend bij de sociale inspectie.” De Poolse werknemers werken voor een onderaannemer van Ryanair, zegt Elsen nog. Strikt juridisch genomen werken ze dus niet voor hetzelfde bedrijf.

“We stellen vast dat zonder actieve vakbondswerking de collectieve en sociale bescherming bijna onmiddellijk verdwijnen”, aldus Elsen nog. “Dat toont aan dat vakbonden nog steeds even relevant zijn als in de negentiende eeuw.”

De personeelsleden in België, Spanje, Portugal en Italië die het werk neerleggen, vragen betere arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbond. Vandaag kiest Ryanair zelf met wie het overlegt, terwijl het aan het personeel zou moeten zijn om te kiezen wie hen vertegenwoordigt. In totaal werden door de staking in de verschillende landen 300 vluchten geannuleerd.

Recht op schadevergoeding moet “geval per geval” onderzocht worden

De passagiers die getroffen zijn door de staking hebben niet automatisch recht op een extra compensatie. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Het recht op een bijkomende schadevergoeding naast de terugbetaling van de vlucht moet “geval per geval” onderzocht worden, en is “onder meer afhankelijk van wanneer de passagiers geïnformeerd werden over de staking”.

Foto: ISOPIX

Ryanair is wel verplicht om gestrande reizigers een alternatieve vlucht aan te bieden of hun ticket terug te betalen. Omdat de annulering minder dan twee weken voor het vertrek werd aangekondigd, zouden de passagiers ook recht hebben op een extra compensatie die - afhankelijk van de afstand - tussen de 250 en 600 euro bedraagt.

De Europese Commissie bevestigt dat Ryanair voor alle passagiers van wie de vlucht geannuleerd werd een alternatief moet voorzien, of het ticket volledig moet terugbetalen, maar de extra schadevergoeding is geen automatisch recht, liet een woordvoerder blijken. “Een extra compensatie moet geval per geval onderzocht worden en is onder meer afhankelijk van wanneer de reizigers geïnformeerd zijn van de annulering”, klonk het. “De beslissing ligt bij de nationale gerechtelijke autoriteiten.”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop wil er alvast op toezien dat Ryanair de rechten van de passagiers respecteert en heeft al aangekondigd juridische stappen te ondernemen als dat niet gebeurt. Ook de Economische Inspectie volgt de zaak op, op vraag van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V).

Ryanair verkleint vloot in Dublin, 300 banen bedreigd

Uitgerekend vandaag maakte Ryanair ook bekend dat het zijn in Dublin gebaseerde vloot met 20 procent gaat verkleinen vanwege de recente stakingen van de Ierse piloten en de snelle groei van de Poolse activiteiten. Driehonderd banen zouden bedreigd zijn.

Foto: ISOPIX

De stakingen van de piloten in Ierland hebben volgens Ryanair gezorgd voor een daling van het aantal boekingen en een daling van de prijzen. Daarnaast wil de maatschappij prioriteit geven aan haar charteractiviteiten in Polen. De Poolse dochteronderneming zal meer dan 10 vliegtuigen ter beschikking stellen aan Poolse touroperators, wat een verdubbeling is van de 5 toestellen die deze zomer ter beschikking worden gesteld.

Door de vermindering zou Ryanair nog slechts 24 vliegtuigen hebben in Dublin, tegenover 30 vandaag. Dat kan leiden tot het verdwijnen van 300 banen: 100 piloten en 200 cabinepersoneelsleden. De driehonderd personeelsleden zijn al per brief verwittigd dat ze vanaf eind oktober niet meer moeten komen werken. Het aantal bestemmingen vanuit Dublin zou ongeveer gelijk blijven, maar het aantal vluchten per dag zou wel dalen.

Ryanair waarschuwde maandag bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers al dat het bedrijf zijn winterschema’s zal moeten aanpassen als de “onnodige stakingen” aanhouden in bepaalde landen. De maatschappij dreigde er toen mee vliegtuigen weg te halen en banen te schrappen op opstandige basissen.

Het aandeel van Ryanair steeg met 2,9 procent na de aankondiging van Ryanair, wat volgens persagentschap Bloomberg betekent dat investeerders achter de pogingen staan van Ryanair-topman Michael O’Leary om de vakbondsacties binnen het bedrijf te ondermijnen. De lagekostenmaatschappij liet eerder al weten niet toe te geven aan de “onredelijke eisen”.