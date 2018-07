Wist je dat rauwe oesters nog leven?

Oesters, een lekkernij voor de ene en een gruwel voor de ander. Tot welk kamp je ook behoort, er is misschien een feitje over oesters dat je nog niet weet. Rauwe exemplaren leven namelijk nog. Toch hoef je je geen zorgen te maken als je ze opeet, zegt Iris Van Daele van De Oesterput in Oostende.

Rauwe oesters leven nog wanneer je ze opeet. Dat kopte een Britse website onlangs nog. Maar klopt dat wel? Niet helemaal, zo blijkt. De kans bestaat dat als je een verse oester onder je neus geschoven krijgt dat het diertje nog leeft. Maar eenmaal de spier wordt doorgesneden, is het diertje dood en meestal krijg je ze enkel zo geserveerd, zegt Iris Van Daele van De Oesterput. Dat is een kwekerij in Oostende waar ze dag in dag uit met de weekdieren bezig zijn.

"Het kan dat een oester nog wat beweegt als je die opendoet, maar eenmaal als de spier is doorgesneden is het diertje dood", vertelt ze. "Er zijn mensen die er wel citroen opdoen om te zien of die nog leeft, maar dat is geen sluitende methode want het vlees van de oester reageert gewoon op het zuur."

Hoelang bewaren?

Eenmaal de oesters open zijn, verorber je ze best zo snel mogelijk. "Je eet ze best binnen de 24 uur op als je ze in de koelkast bewaart. Soms geef ik als raad mee aan klanten dat ze ze op voorhand kunnen opendoen als ze bijvoorbeeld 's avonds met een etentje zitten en nog heel wat werk voor de boeg hebben. Maar zo vers mogelijk is altijd het beste."