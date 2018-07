KVG Neerpelt-Overpelt wandelt op wielen

Sint-Martinus

Overpelt - Als zomeractiviteit koos KVG Neerpelt-Overpelt (PELT) dit jaar voor een wandeling in de prachtige natuur van hun gemeente. Als locatie werd het 'wandelpad op wielen' gekozen in de directe omgeving van de MS-woonzones.

"We verzamelden aan de hoofdingang van het Revalidatie & M.S.Centrum. Vanaf daar begonnen we aan onze wandeltocht, ieder op zijn eigen tempo, richting bos wandelpad", klinkt het bij de KVG. "Tijdens de wandeling was er ook de gelegenheid om even te genieten van een verfrissing en een hapje. Na de wandeling was er nog een gezellig samenzijn met koffie en taart in de cafetaria van het Revalidatie & M.S. Centrum."

De volgende activiteit zal de viering zijn van 70 jaar KVG Neerpelt-Overpelt op zaterdag 29 september in zaal Den Drossaerd in Overpelt Lindel.