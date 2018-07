Gelson Martins tekent voor zes seizoenen bij Atletico Madrid

De Portugese winger Gelson Martins zet zijn carrière verder bij Atletico Madrid. Hij ondertekende bij de Spaanse vicekampioen een contract voor zes jaar, zo is woensdag bekendgemaakt.

De 23-jarige Martins, die Kaapverdische roots heeft, komt transfervrij over van Sporting Clube de Portugal. Voor de club uit Lissabon was hij in 140 wedstrijden goed voor 27 doelpunten en 30 assists.

De Portugees was erbij op het WK in Rusland maar mocht alleen invallen in de groepsmatch tegen Marokko. Hij telt negentien caps achter zijn naam.