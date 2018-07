Nieuwe ggo-technieken vallen onder Europese ggo-richtlijn

Nieuwe technieken zoals mutagenese om organismen genetisch te modificeren vallen onder de Europese richtlijn rond genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s). Dat heeft het Hof van Justitie woensdag geoordeeld. Dat betekent dat die gewassen onderworpen moeten worden aan dezelfde test- en etiketteringsvereisten als andere ggo’s. Het Hof van Justitie maakt wel een uitzondering voor oudere mutagenese-technieken, met name toepassingen die bewezen hebben veilig te zijn. Maar ook daar staat het de lidstaten vrij de toepassing van de ggo-richtlijn op te leggen.

De zaak gaat over nieuwe technieken voor genetische modificatie van gewassen, meer bepaald om mutagenesetechnieken. Bij mutagenese worden kleine wijzigingen aan het genoom van een gewas of levend organisme doorgevoerd zonder dat er daarbij vreemd DNA wordt geïntroduceerd. Het is een andere techniek dan traditionele transgenese waarbij men het genoom van planten of dieren wijzigt door het inbrengen van DNA afkomstig van een ander organisme.

De vraag is nu of die nieuwe technieken ook onder de Europese de Europese ggo-richtlijn van 2001 vallen. Die richtlijn voorziet dat ggo’s moeten getest worden op de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en de omgeving en legt ook etiketteringsvereisten op.

Op vraag van de Franse Conféderation paysanne legde de Franse Raad van State de juridische kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie. De Franse landbouworganisatie vreest vooral dat de nieuwste mutagenesetechnieken even schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu als de traditionele ggo’s.

Dat Hof oordeelt nu dat organismen die via mutagenese tot stand komen ook ggo’s zijn. Vervolgens maakt het Hof een onderscheid tussen oude en nieuwe mutagenesetechnieken. De vroegere toepassingen hebben volgens het Hof een goed palmares op het vlak van veiligheid en worden daarom vrijgesteld van de ggo-richtlijn. Toch staat het lidstaten vrij om de verplichtingen uit die richtlijn op te leggen aan dergelijke organismen.

Maar omdat de nieuwste mutagenesetechnieken een stap verder gaan - waardoor je hetzelfde effect kan krijgen als het inbrengen van een extern gen - geldt de ggo-richtlijn daar wél.