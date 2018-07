Voormalig Ferrari-baas Sergio Marchionne overleden

Triestig nieuws vanuit Italië, voormalig Ferrari-baas Sergio Marchionne is immers overleden.

Marchionne was tot voor kort CEO van Fiat Chrysler Automobiles en president van Ferrari. Afgelopen weekend raakte bekend dat Marchionne zijn functie bij Ferrari omwille van gezondheidsredenen neerlegde.

De 66-jarige Italiaan werd onlangs geopereerd aan zijn schouder maar de voorbij week traden er complicaties op. Marchionne kreeg een hersenembolie en zijn toestand verslechterde ernstig. Volgens Italiaanse media lag Marchionne in coma en vandaag kwam dan het nieuws dat Marchionne in het ziekenhuis van Zurich overleed.

Sinds mei 2003 was Marchionne lid van de raad van bestuur van Fiat S.p.A. In 2004 werd Marchionne vervolgens benoemd tot CEO. In 2014 was hij ook de man die het Amerikaanse Chrysler en het Italiaanse FIAT in 2014 liet samensmelten tot de nieuwe holding Fiat Chrysler Automobiles.

