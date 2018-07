Ook vandaag en komende dagen hoge ozonconcentraties verwacht

Door de hoge dagtemperaturen tot 34 graden Celsius en de opstapeling van de luchtvervuiling zullen de ozonconcentraties verder oplopen. De kans is groot dat de ozondrempel op verschillende plaatsen overschreden wordt. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

De hoogste verwachte uurgemiddelde concentraties voor woensdag liggen tussen 140 en 210 microgram ozon per kubieke meter lucht. De grootste kans op overschrijdingen is er in het oosten en zuiden van het land, verwacht Ircel.

Later deze week

Donderdag wordt het nog warmer met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. De ozonconcentraties blijven hoog en er worden in het hele land overschrijdingen van de ozondrempel voorspeld. De hoogste verwachte uurgemiddelde concentraties liggen tussen 170 en 230 microgram per kubieke meter. Er is kans op overschrijding van de Europese alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter.

Ook vrijdag blijft het zeer warm met temperaturen die opnieuw kunnen oplopen tot 35 graden. De ozonconcentraties zullen wat lager zijn dan donderdag maar blijven hoog. Er worden in het noorden van het land overschrijdingen van de ozondrempel voorspeld. Overschrijdingen van de Europese alarmdrempel van 240 µg per kubieke meter worden niet meer voorspeld.

Gisteren/dinsdag werden hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht werd op vijf meetplaatsen in Vlaanderen overschreden: in Bree, Aarschot, Gellik, Schoten en Idegem. De hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie in Vlaanderen was 196 µg per kubieke meter in Bree, in Wallonië 180 µg per kubieke meter in Eupen en in Brussel 165 µg per kubieke meter in Neder-Over-Heembeek.