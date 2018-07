Juncker “niet optimistisch” voor onderhoud met Trump, die al uitdaagt

“We zullen duidelijk stellen dat we geen vijanden van de Verenigde Staten zijn, dat we een gemeenschappelijk verleden hebben dat we niet mogen vergeten. Maar ik ben niet buitensporig optimistisch”, zei Juncker, die naar eigen zeggen weet hoe hij moet omgaan met Trump en verzekert dat het gesprek “op voet van gelijkheid” zal plaatsvinden.

Juncker wil “een handelsoorlog vermijden”, maar beklemtoonde ook dat de Europese Unie zich niet zal laten doen en vergeldingsmaatregelen zal nemen indien de Verenigde Staten hogere invoerheffingen op auto’s zouden invoeren. Vooral Duitsland, waar 800.000 mensen een job hebben in de autosector, is beducht voor dat scenario. Eerder beantwoordden de Europeanen de Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium al met invoerheffingen op een reeks Amerikaanse producten.

Trump heeft “idee”

Trump zelf blikte dinsdag in een tweet vooruit op het onderhoud met Juncker. “De Europese Unie komt morgen naar Washington om over een handelsdeal te onderhandelen”, tikte de president. “Ik heb een idee voor ze. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie laat alle importheffingen, barrières en subsidies vallen (...) Ik hoop dat ze het doen. Wij zijn klaar - maar zij zullen het niet zijn.”

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!