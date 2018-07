Team achter Demi Lovato reageert op haar spoedopname

Demi Lovato zou volgens entertainmentwebsite TMZ met spoed opgenomen zijn in het ziekenhuis nadat ze een overdosis heroïne of zware pijnstillers zou hebben genomen. Maar klopt dat wel? Een woordvoerder van de popster heeft nu voor het eerst ook gereageerd op die berichtgeving.

Demi Lovato is nog maar 25, maar kampt al enkele jaren met een alcohol- en drugsverslaving. Onlangs had ze met het toepasselijke nummer 'Sober' nog laten weten dat ze was hervallen in haar oude gewoontes en ze verontschuldigde zich daarin aan haar ouders en fans. Nu heeft het er alle schijn van weg dat ze met een overdosis werd opgenomen in het ziekenhuis. Volgens TMZ zou het gaan om heroïne, maar enkele andere bronnen spreken dat tegen.

In elk geval lijkt de popster al aan de beterhand te zijn, zo blijkt ook uit een statement van haar woordvoerder aan de Amerikaanse zender NBC. "Demi is wakker en bij haar familie, die iedereen willen bedanken voor de liefde, gebeden en steun die ze hebben gekregen. Sommige informatie die werd vrijgegeven klopt niet en we vragen dan ook om de privacy te respecteren", klinkt het.

"Demi is awake and with her family who want to express thanks to everyone for the love, prayers and support. Some of the information being reported is incorrect and they respectfully ask for privacy," Demi Lovato's spokesperson tells @NBCNews. https://t.co/i7kKgAEqiY