Waarom Meghan Markle geen babyshower krijgt als ze zwanger is

Neen, de Amerikaanse Meghan Markle is nog niet zwanger van prins Harry. Maar als ze het wordt, dan zal ze volgens experts niet van een babyshower kunnen genieten. Dat schijven internationale media.

Nu het huwelijk van Meghan Markle en Prins Harry oud nieuws is, speculeren royaltykenners volop over een toekomstige zwangerschap van de voormalige actrice. Zo schrijft Harper’s Bazaar dat de brunette wellicht nooit een babyshower zal hebben.

Ongepast

In The Sun verklaart experte Victoria Arbiter waarom niet. “Omdat royals al erg rijk zijn, zou een weelderige babyshower als zeer ongepast worden beschouwd. Er is niets dat ze niet zelf kunnen gaan kopen”, klinkt het. Daarbij komt dat feestjes voor de geboorte in Groot-Brittannië niet zo populair zijn als in de Verenigde Staten. Hun rijkdom leidde er alvast toe dat zij en de prins geen huwelijkscadeautjes wilden ontvangen. Ze vroegen aan hun gasten om in plaats daarvan geld te doneren aan een van hun uitgekozen goede doelen.

Australië

Een babyshower is dus een van de vele dingen doe Markle moet schrappen omdat ze met een royal is getrouwd. En die lijst met ‘verboden’ dingen wordt straks heel misschien nog een beetje langer. Via The Daily Mail gaan geruchten de ronde dat ze geen powersuit zal mogen dragen tijdens haar tour in Australië later dit jaar. De prins zou de outfit niet traditioneel genoeg vinden. De roddel valt wel met een grote korrel zout te nemen, gezien Markle eerder al te zien was in een pak van Stella McCartney en ze net breekt met tradities om een frisse wind door het Britse koningshuis te laten waaien.