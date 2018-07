Hier meren cruiseliefhebbers het liefst van al aan

Cruise Critic, een organisatie die alles rond cruises in kaart brengt en bespreekt, heeft zijn lezers gevraagd wat zij de leukste plaatsen vinden om aan te meren eenmaal aan boord van een cruiseschip. Op die manier werd vervolgens een top tien opgesteld en daar staan enkele opvallende bestemmingen tussen.

Cruise Critic heeft zopas zijn 2018 Critic's Cruisers' Choice Destination Awards bekendgemaakt. Om tot de top tien van de beste bestemmingen te komen, vroeg het aan zijn lezers om hun voorkeuren in te sturen voor zowel rivier- als oceaancruises. Achttien cruiseregio's wereldwijd werden daarbij in acht genomen.

"Onze data tonen aan dat de bestemming voor heel wat reizigers een doorslaggevende factor is, of je nu voor het eerst met een cruise meegaat of een vaste gast aan boord bent", zegt hoofdredacteur Colleen McDaniel. En die bestemmingen zijn wat verrassender dan je misschien voor ogen hebt. Zo valt onder meer Venetië nergens te bespeuren.

1. Glacier Bay, Alaska

Ironisch genoeg wordt de eerste plaats weggekaapt door een bestemming waar je helemaal niet aan land kunt gaan. Op een tocht die tien uur duurt kom je voorbij heel wat gletsjers, de Fairweather Mountains, zeeleeuwen, berggeiten en bruine beren. Aan boord geven enkele park rangers je meer uitleg over het gebied.

2. Arles, Frankrijk

Arles is een Franse stad aan de Rhône die bulkt van het Unesco-werelderfgoed. Onder meer een bezoekje aan het amfitheater staat er steevast op de agenda. Je kunt er onder meer ook in de voetsporen treden van Vincent Van Gogh, die er een deel van zijn leven doorbracht. Op zaterdag vindt de grootste markt van de Provence er plaats.

3. Quebec City, Canada

Quebec wordt soms het Parijs van Noord-Amerika genoemd. Loop wat rond in het oude stadsgedeelte dat uit de zeventiende eeuw dateert en maak er kennis met de lokale, uitgebreide foodcultuur. Breng ook eens een bezoekje aan de charmante Notre-Dame de Québec, al is die wel iets minder indrukwekkend dan zijn Franse tegenhanger.

4. Boedapest, Hongarije

Boedapest wordt door tweeën gesneden door de Donau en dus speelt het water een essentiële rol in de Hongaarse hoofdstad. De stad staat natuurlijk bekend om zijn thermische baden, maar heeft zoveel meer te bieden. Denk maar aan het bruisende nachtleven en de vele culturele opties en dat allemaal met een aantrekkelijk prijskaartje aan.

5. Wurzburg, Duitsland

Wurzburg is zowat het epicentrum de zogenaamde Romantische Route die loopt van Beieren tot aan de voet van de Duitse Alpen. Je komt er oog in oog te staan met middeleeuws Europa en heel wat Unesco-sites. De streek is ook bekend voor zijn wijn met heel wat wijngaarden, wijnbars en proeverijen.

6. Durnstein, Oostenrijk

Durnstein ligt eveneens aan de oevers van de Donau en ook de binnenstad met kenmerkende de rode daken staat als Werelderfgoed ingeschreven. Bovendien vloeit ook hier de wijn rijkelijk. In de buurt ligt het kasteel van Durnstein, dat zeker een bezoekje waard is.

7. Avignon, Frankrijk

Avignon was in de veertiende eeuw eventjes de plaats van waaruit de paus over de wereld regeerde. Daarvan is het Palais des Papes nog steeds een verbluffende getuige van. Je vindt er natuurlijk ook de bekende Pont d'Avignon en nog heel wat andere mooie stadsgezichten. Elk jaar in juli vindt er trouwens het Festival d' Avignon plaats dat volledig in het teken van theater staat.

8. Sint-Petersburg, Rusland

Sint-Petersburg is onder andere de thuis van het Hermitage, een van de grootste musea ter wereld. Het is een stad met opvallend veel Europese flair, net zoals Peter de Grote dat voor ogen had toen hij het liet bouwen. Breng daarnaast zeker ook een bezoekje aan het Winterpaleis en de Kerk van de Verlosser op het Bloed.

9. Dubrovnik, Kroatië

De pittoreske havenstad wordt overspoeld door toeristen met een record in 2018. Het historische stadje aan de Adriatische zee spreekt dan ook tot de verbeelding en diende al als locatie voor opnames van 'Game of Thrones' en 'Star Wars'. Het staat echter zo onder druk dat Unesco het heeft opgeroepen om iets aan de toeristenstromen te doen, anders kan het zijn status als Werelderfgoed verliezen.

10. Villefrance, Frankrijk

Villefrance-sur-Mer is een badplaatsje tussen Nice en Monaco en dus een ideale uitvalsbasis voor wie de Franse Rivièra wil verkennen. Maar ook het vissersstadje zelf is best charmant en al zeker het oude centrum waar gebouwen staan die al uit de dertiende eeuw dateren. Ook de citadel en natuurlijk de lokale marktjes zijn een omweggetje waard.