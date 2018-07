Griekenland geldt als één van de topbestemmingen voor Belgische toeristen. Buitenlandse Zaken en reisorganisatie TUI verzekeren dat er op andere vakantieplaatsen rond Athene weinig tot geen problemen zijn.

Honderden Belgen zijn momenteel in Griekenland op vakantie. Volgens de reisorganisaties zit de overgrote meerderheid op de eilanden in de Egeïsche Zee. Zij hebben geen last van de bosbranden. Voor zij ...